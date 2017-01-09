Салехард

Город в России, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, один из немногих российских административных центров субъектов федерации, уступающих как по численности населения, так и по промышленному потенциалу другим городам региона, третий (после Нового Уренгоя и Ноябрьска) по размеру город округа.