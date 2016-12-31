ВСМПО-АВИСМА

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников – 20 тыс. человек.