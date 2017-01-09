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Москва
9 января 2017, 18:30
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Политика

В Кремле решили, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа

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Темы дня
Политика

Бастрыкин попал под санкции США из-за дела Магнитского

ВАШИНГТОН, 9 января, РИА ФедералПресс. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попал под санкции США.

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Северная Америка
10 января 2017, 00:09
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Происшествия

В Афинах найден мертвым российский консул

АФИНЫ, 9 января, РИА ФедералПресс. В греческих Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин.

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Западная Европа
9 января 2017, 23:15
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Аналитика
Рейтинги

Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области-2016

Первую строчку в медиарейтинге самарских ВИП-персон предсказуемо занял Николай Меркушкин. Ему не помешало даже то, что в конце года он не появлялся в публичном пространстве больше месяца. Отметим, чуть больше половины людей, попавших в годовой рейтинг, продолжают работать в Самарской области и сейчас. Бу Андерссон и Франк Веркотерен отправлены в отставку, Александр Хинштейн променял карьеру депутата Госдумы РФ на место в Росгвардии, Михаил Дегтярев не стал избираться в ГД РФ от Самарской области, чем разорвал связь с регионом. Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Самарская область
9 января 2017, 20:10
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Политика

Прикамские политики определилась с планами на 2017 год

С политической точки зрения Пермский край переживает интересное время. В прошлом году здесь одновременно состоялись выборы в Госдуму, заксобрание и гордуму краевой столицы. Их победители обживаются в новых кабинетах и строят планы с прицелом на ближайшую пятилетку. Однако предвыборная турбулентность в регионе продолжает усиливаться из-за предстоящих в 2017 году выборов губернатора. Пока только один политик обозначил готовность принять в них участие. Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Пермский край
9 января 2017, 19:14
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Экономика

Кисловодск подешевел по плану Медведева

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на первой после новогодних каникул планерке коснулся прошедшего накануне рабочего визита в город-курорт Кисловодск председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Как передает корреспондент «ФедералПресс», оказалось, что курорт подешевел на 39 млрд рублей. Подробности – в материале экспертного канала.

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СКФО
9 января 2017, 18:44
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Политика

Госдума удобряет почву для президентских выборов

 В канун нового года, когда вся страна была занята подготовкой празднику, активность депутатов Госдумы заметно возросла. Как депутаты готовят страну к выборам президента и чем могут обернуться их инициативы, – в материале «ФедералПресс».

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Москва
9 января 2017, 18:29
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Общество

«Вырвать зубы и укоротить язык»

Правозащитники и представители журналистского сообщества встали на защиту главного редактора Интернет-изданий «Кавказский узел» Григория Шведова. Скандал разгорелся в минувшие выходные из-за скандального сообщения главы парламента Чечни Магомеда Даудова, опубликованного в социальной сети Инстаграм. Спикер пренебрежительно отозвался о некой собаке по кличке «Швед» и предложил вызвать к ней ветеринара, чтобы научить пса «брехать что-нибудь доброе». Шведов воспринял слова Даудова как угрозу для себя и журналистики в целом, передает корреспондент «ФедералПресс».

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Республика Чечня
9 января 2017, 18:26
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Рейтинги

Рейтинг публичной активности ВИП-персон Нижегородской области. 2016 год

Редакция РИА «ФедералПресс» представляет рейтинг публичной активности нижегородских ВИП-персон по итогам 2016 года. На количество упоминаний об известных персонах повлияли выборы в Государственную думу РФ и областное законодательное собрание и, как следствие последних, переход разногласий между властями Нижнего Новгорода и правительством региона на уровень «областной парламент – областное правительство». Подробности – в спецпроекте РИА «ФедералПресс».

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Нижегородская область
9 января 2017, 17:23
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