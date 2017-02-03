ВОЗ: около 9 млн человек в мире ежегодно умирают от рака
МОСКВА, 4 февраля, РИА ФедералПресс. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от онкологических заболеваний по всеми миру умирают каждый год около 8,8 млн человек.
Депутатов хотят лишить права свободно встречаться с избирателями. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому народные избранники не смогут проводить встречи с населением без разрешения местной власти. Инициативу депутата-единоросса в штыки встретила оппозиция, не желающая лишиться последней возможности общения с электоратом на пороге губернаторских выборов. Между тем, эксперты не исключают, что проект поправок рискует оказать медвежью услугу и самой партии власти. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Правда ли, что кубанский министр образования и науки засмотрелась на Москву, а мэр Краснодара решил завести аккаунт в Instagram? Верить ли информации, что Ростов-на-Дону признан самым опасным и криминальным городом Европы? Эти и другие невероятные слухи с достоверными комментариями – в спецпроекте «ФедералПресс» «Не верь слухам». Приятного чтения и хороших выходных!
Министерство обороны приняло решение отказаться от строительства филиала парка «Патриот» в районе горы Гасфорта. В распоряжении «ФедералПресс» есть копия письма, в котором военные мотивируют решение возникшим общественным резонансом и, учитывая мнения жителей, предлагают рассмотреть другой участок. Комментарии давних оппонентов, Алексея Чалого и Александра «Хирурга» Залдастанова, – в материале «ФедералПресс».
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области порекомендовали правительству региона до 15 февраля предоставить в комитет по транспортной, промышленной и информационной политике решение об условиях и сроках повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, либо объяснить, почему оно невозможно. Заседание было внеочередным – судя по всему, на необходимость обсудить этот вопрос повлиял недавний отказ областного правительства утвердить новую стоимость проезда. Подробности читайте в материале «ФедералПресс».
«ФедералПресс» представляет очередной выпуск приволжский антислухов. Вы узнаете, кому в нижегородской мэрии в очередной раз прочат отставку, на чем экономят строители дороги рядом с Саровом, кто планирует купить РКЦ «Прогресс», с кем расстался Чулошников, к чему готовится Чусовитин и кто станет замглавы Перми.
Выставочный центр «Пермская ярмарка» – один из региональных лидеров выставочного бизнеса. За 20 лет работы выставочного центра в его проектах приняли участие представители более 60 стран мира, в том числе стран Европы, Великобритании, США, Канады, скандинавских стран, Китая и других государств азиатско-тихоокеанского региона. Ежегодно «Пермская ярмарка» принимает свыше 200 тысяч посетителей.
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