Турецкие «Санта Клаусы» открыли стрельбу в ночном клубе Стамбула
СТАМБУЛ, 1 января, РИА ФедералПресс. В одном из стамбульских ночных клубов, в котором встречали Новый год порядка 800 человек, двое в костюмах Санта Клаусов открыли стрельбу.
МОСКВА, 31 декабря, РИА ФедералПресс. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила введение новых антироссийских санкций Бараком Обамой и поставку сирийской оппозиции ПЗРК, предположив, что подобные меры являются попыткой отомстить республиканцам в лице Дональда Трампа путем ухудшения российско-американских отношений.
Новый год уже на носу. До долгожданного боя курантов осталось совсем немного. Нас всех будут ждать обязательные атрибуты праздника – «оливье», «сельдь под шубой», шампанское, а к кому-то заглянет Дед Мороз. У праздника есть и обратная сторона – это его удар по кошельку. «ФедералПресс» предлагает своим читателем сразу подсчитать, сколько будет стоить праздник.
«Если бы вы были Дед Морозом, какой подарок бы сделали жителям региона?» Этот вопрос мы задали известным политическим и общественным деятелям Юга России. Серьезные и не очень ответы о том, в чем в первую очередь нуждаются жители ЮФО, – читайте в предновогоднем материале РИА «ФедералПресс».
Больше двух веков власти лелеют мечту о дороге, которая бы связана Северный Кавказ и Закавказье, проходя по горам к Черному морю. Как передает корреспондент «ФедералПресс», такая мечта не нова, ведь именно через кавказские горы пришло христианство из Византии. Возможно ли вернуть когда-то существовавшую дорогу, усовершенствовав ее до скоростной трассы – в материале экспертного канала.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал в интервью «ФедералПресс» об итогах 2016 года, о крупных достижениях региона, о встрече с президентом и проблемах, с которыми столкнулись областные власти в 2016 году. Подробности – в нашем материале.
Для России 2016 год выдался крайне насыщенным и трудным. Продолжающийся экономический кризис оказался далеко не единственным вызовом для страны – внешнее давление активизировалось через спорт и допинговые скандалы, а главной внутриполитической темой года стала парламентская кампания, сопровождавшаяся массой скандалов, хотя с результатами, по сути, никто на этот раз не спорил. Чего не случилось в стране и в мире в уходящем году, в чем разница между парламентскими выборами в России и президентскими выборами в США и чем опасна победа «Единой России»? Об этом, подводя политические итоги уходящего года, в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал политолог, профессор кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского госуниверситета Михаил Мартынов.
АО «Самотлорнефтегаз» — одно из крупнейших добывающих предприятий НК «Роснефть», которое ведет разработку центральной и юго-западной части Самотлорского месторождения — одного из крупнейших в России. АО «Самотлорнефтегаз» учреждено в марте 1999 года в результате реорганизации АО «Нижневартовскнефтегаз».
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников – 20 тыс. человек.
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