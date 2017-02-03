Пермская ярмарка

Выставочный центр «Пермская ярмарка» – один из региональных лидеров выставочного бизнеса. За 20 лет работы выставочного центра в его проектах приняли участие представители более 60 стран мира, в том числе стран Европы, Великобритании, США, Канады, скандинавских стран, Китая и других государств азиатско-тихоокеанского региона. Ежегодно «Пермская ярмарка» принимает свыше 200 тысяч посетителей.