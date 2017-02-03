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Москва
3 февраля 2017, 16:15
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Экономика

Есть шанс «чуть приподняться». Путин рассказал, что будет с зарплатами

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Темы дня
Общество

ВОЗ: около 9 млн человек в мире ежегодно умирают от рака

МОСКВА, 4 февраля, РИА ФедералПресс. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от онкологических заболеваний по всеми миру умирают каждый год около 8,8 млн человек.

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Москва
Сегодня, 02:10
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Общество

Экс-редактор «Шалтай-Болтая» заявил о непричастности к взлому почты Суркова

МОСКВА, 4 февраля, РИА ФедералПресс. Представитель хакерской группировки «Шалтай-Болтай» заявил, что они не причастны к публикации в интернете переписки помощника президента Владислава Суркова.

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Москва
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Аналитика
Политика

Встречи депутатов с народом сделают избирательными

Депутатов хотят лишить права свободно встречаться с избирателями. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому народные избранники не смогут проводить встречи с населением без разрешения местной власти. Инициативу депутата-единоросса в штыки встретила оппозиция, не желающая лишиться последней возможности общения с электоратом на пороге губернаторских выборов. Между тем, эксперты не исключают, что проект поправок рискует оказать медвежью услугу и самой партии власти. Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Москва
3 февраля 2017, 19:31
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Слухи

Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 338

​Мы продолжаем проект «Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Наши корреспонденты в очередной раз постарались найти официальные объяснения самым необъяснимым слухам.

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Уральский ФО
3 февраля 2017, 19:15
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Слухи

Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 344

Правда ли, что кубанский министр образования и науки засмотрелась на Москву, а мэр Краснодара решил завести аккаунт в Instagram? Верить ли информации, что Ростов-на-Дону признан самым опасным и криминальным городом Европы? Эти и другие невероятные слухи с достоверными комментариями – в спецпроекте «ФедералПресс» «Не верь слухам». Приятного чтения и хороших выходных!

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ЮФО
3 февраля 2017, 17:33
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Общество

В Севастополе машут кулаками после драки. Почему Минобороны отказалось от горы Гасфорта?

Министерство обороны приняло решение отказаться от строительства филиала парка «Патриот» в районе горы Гасфорта. В распоряжении «ФедералПресс» есть копия письма, в котором военные мотивируют решение возникшим общественным резонансом и, учитывая мнения жителей, предлагают рассмотреть другой участок. Комментарии давних оппонентов, Алексея Чалого и Александра «Хирурга» Залдастанова, – в материале «ФедералПресс».

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Севастополь
3 февраля 2017, 16:50
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Общество

«Тарифы обезжирены». Новосибирских перевозчиков хотят оставить на диете

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области порекомендовали правительству региона до 15 февраля предоставить в комитет по транспортной, промышленной и информационной политике решение об условиях и сроках повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, либо объяснить, почему оно невозможно. Заседание было внеочередным – судя по всему, на необходимость обсудить этот вопрос повлиял недавний отказ областного правительства утвердить новую стоимость проезда. Подробности читайте в материале «ФедералПресс».

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Новосибирская область
3 февраля 2017, 16:44
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Слухи

Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 337

«ФедералПресс» представляет очередной выпуск приволжский антислухов. Вы узнаете, кому в нижегородской мэрии в очередной раз прочат отставку, на чем экономят строители дороги рядом с Саровом, кто планирует купить РКЦ «Прогресс», с кем расстался Чулошников, к чему готовится Чусовитин и кто станет замглавы Перми.

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Приволжский ФО
3 февраля 2017, 16:42
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Экспертные мнения
Мутко Виталий Леонтьевич

«Если готовить детей по моей методике, то через семь лет мы получим нормальную сборную»
Виталий Мутко
Общество
Щапов Михаил Викторович

«Властям нужно радоваться, что оппозиция собирает митинги и встречается с людьми»
Михаил Щапов
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Личный взгляд
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«Стиль Путина – предотвращать потенциальные угрозы»
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«Внедряя инновации, мы в первую очередь должны учитывать потребности электросетевого комплекса»
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