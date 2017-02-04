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Амурская область
4 февраля 2017, 10:20
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Экономика

Роскосмос решает, нужны ли коммерческие пуски с Восточного

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Темы дня
Общество

МЧС отказывается от региональных центров

МОСКВА, 6 февраля, РИА ФедералПресс. МЧС переходит на трехуровневую систему управления и финансирования. В рамках реорганизации также планируется увеличить штат пожарных и спасателей.

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Москва
Сегодня, 00:40
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реформа
Политика

Вице-президент США назвал условия снятия санкций с России

МОСКВА, 5 февраля, РИА ФедералПресс. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что снятие санкций с России будет зависеть от того, удастся ли наладить взаимодействие между Вашингтоном и Москвой.

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Северная Америка
5 февраля 2017, 23:30
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Аналитика
Политика

Андрей Колядин: речь не идет о капитуляции США на условиях России

В Вашингтоне состоялся национальный молитвенный завтрак — цикл встреч, в котором принимают участие конгрессмены и сенаторы США, представители политических, деловых, общественных и религиозных элит разных стран. Традиционно гостем мероприятия становится президент страны. Дональд Трамп, выступая на завтраке, подчеркнул, что намерен сделать все возможное для защиты религиозных свобод в США.

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Москва
4 февраля 2017, 11:43
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Интервью
Политика

Встречи депутатов с народом сделают избирательными

Депутатов хотят лишить права свободно встречаться с избирателями. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому народные избранники не смогут проводить встречи с населением без разрешения местной власти. Инициативу депутата-единоросса в штыки встретила оппозиция, не желающая лишиться последней возможности общения с электоратом на пороге губернаторских выборов. Между тем, эксперты не исключают, что проект поправок рискует оказать медвежью услугу и самой партии власти. Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Москва
3 февраля 2017, 19:31
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Слухи

Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 338

​Мы продолжаем проект «Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Наши корреспонденты в очередной раз постарались найти официальные объяснения самым необъяснимым слухам.

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Уральский ФО
3 февраля 2017, 19:15
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Слухи

Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 344

Правда ли, что кубанский министр образования и науки засмотрелась на Москву, а мэр Краснодара решил завести аккаунт в Instagram? Верить ли информации, что Ростов-на-Дону признан самым опасным и криминальным городом Европы? Эти и другие невероятные слухи с достоверными комментариями – в спецпроекте «ФедералПресс» «Не верь слухам». Приятного чтения и хороших выходных!

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ЮФО
3 февраля 2017, 17:33
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Общество

В Севастополе машут кулаками после драки. Почему Минобороны отказалось от горы Гасфорта?

Министерство обороны приняло решение отказаться от строительства филиала парка «Патриот» в районе горы Гасфорта. В распоряжении «ФедералПресс» есть копия письма, в котором военные мотивируют решение возникшим общественным резонансом и, учитывая мнения жителей, предлагают рассмотреть другой участок. Комментарии давних оппонентов, Алексея Чалого и Александра «Хирурга» Залдастанова, – в материале «ФедералПресс».

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Севастополь
3 февраля 2017, 16:50
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Общество

«Тарифы обезжирены». Новосибирских перевозчиков хотят оставить на диете

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области порекомендовали правительству региона до 15 февраля предоставить в комитет по транспортной, промышленной и информационной политике решение об условиях и сроках повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, либо объяснить, почему оно невозможно. Заседание было внеочередным – судя по всему, на необходимость обсудить этот вопрос повлиял недавний отказ областного правительства утвердить новую стоимость проезда. Подробности читайте в материале «ФедералПресс».

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Новосибирская область
3 февраля 2017, 16:44
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Экспертные мнения
Мутко Виталий Леонтьевич

«Если готовить детей по моей методике, то через семь лет мы получим нормальную сборную»
Виталий Мутко
Общество
Щапов Михаил Викторович

«Властям нужно радоваться, что оппозиция собирает митинги и встречается с людьми»
Михаил Щапов
Политика
Личный взгляд
Беседин Платон Сергеевич

Непатриотичные игры по-севастопольски
Платон Беседин
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«Стиль Путина – предотвращать потенциальные угрозы»
Михаил Нейжмаков
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