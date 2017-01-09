Бастрыкин попал под санкции США из-за дела Магнитского
ВАШИНГТОН, 9 января, РИА ФедералПресс. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попал под санкции США.
Первую строчку в медиарейтинге самарских ВИП-персон предсказуемо занял Николай Меркушкин. Ему не помешало даже то, что в конце года он не появлялся в публичном пространстве больше месяца. Отметим, чуть больше половины людей, попавших в годовой рейтинг, продолжают работать в Самарской области и сейчас. Бу Андерссон и Франк Веркотерен отправлены в отставку, Александр Хинштейн променял карьеру депутата Госдумы РФ на место в Росгвардии, Михаил Дегтярев не стал избираться в ГД РФ от Самарской области, чем разорвал связь с регионом. Подробности – в материале «ФедералПресс».
С политической точки зрения Пермский край переживает интересное время. В прошлом году здесь одновременно состоялись выборы в Госдуму, заксобрание и гордуму краевой столицы. Их победители обживаются в новых кабинетах и строят планы с прицелом на ближайшую пятилетку. Однако предвыборная турбулентность в регионе продолжает усиливаться из-за предстоящих в 2017 году выборов губернатора. Пока только один политик обозначил готовность принять в них участие. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на первой после новогодних каникул планерке коснулся прошедшего накануне рабочего визита в город-курорт Кисловодск председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Как передает корреспондент «ФедералПресс», оказалось, что курорт подешевел на 39 млрд рублей. Подробности – в материале экспертного канала.
В канун нового года, когда вся страна была занята подготовкой празднику, активность депутатов Госдумы заметно возросла. Как депутаты готовят страну к выборам президента и чем могут обернуться их инициативы, – в материале «ФедералПресс».
Правозащитники и представители журналистского сообщества встали на защиту главного редактора Интернет-изданий «Кавказский узел» Григория Шведова. Скандал разгорелся в минувшие выходные из-за скандального сообщения главы парламента Чечни Магомеда Даудова, опубликованного в социальной сети Инстаграм. Спикер пренебрежительно отозвался о некой собаке по кличке «Швед» и предложил вызвать к ней ветеринара, чтобы научить пса «брехать что-нибудь доброе». Шведов воспринял слова Даудова как угрозу для себя и журналистики в целом, передает корреспондент «ФедералПресс».
Редакция РИА «ФедералПресс» представляет рейтинг публичной активности нижегородских ВИП-персон по итогам 2016 года. На количество упоминаний об известных персонах повлияли выборы в Государственную думу РФ и областное законодательное собрание и, как следствие последних, переход разногласий между властями Нижнего Новгорода и правительством региона на уровень «областной парламент – областное правительство». Подробности – в спецпроекте РИА «ФедералПресс».
ПАО «ЛУКОЙЛ» — российская нефтяная компания. Официальное название — ПАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть). Основные виды деятельности компании — операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников – 20 тыс. человек.
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