Облкоммунэнерго

АО «Облкоммунэнерго» является одним из системообразующих предприятий коммунальной энергетики региона и оказывает услуги по передаче электроэнергии, по производству и передаче тепловой энергии, услуги водоснабжения и водоотведения в 45 муниципальных образованиях Свердловской области. Свою историю предприятие ведет с 2001 года, когда по решению Правительства Свердловской области было создано государственное унитарное предприятие Свердловской области Облкоммунэнерго (Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации от 16.01.2001 г). В 2014 году предприятие преобразовано в ОАО Облкоммунэнерго, 5 мая 2015г. - в ПАО Облкоммунэнерго, 7 декабря 2015г. - в АО Облкоммунэнерго.