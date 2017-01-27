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Москва
Сегодня, 17:07
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Политика

Губернаторские выборы отрепетируют на праймериз

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Темы дня
Общество

Минобороны РФ вызвало военного атташе Украины из-за полета Ан-26

МОСКВА, 1 февраля, РИА ФедералПресс. Министерство обороны РФ вызвало украинского атташе по вопросам обороны для вручения военно-дипломатической ноты.

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Москва
Сегодня, 23:10
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Общество

Савченко: Порошенко — враг народа

КИЕВ, 1 февраля, РИА ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что намерена бороться с президентом Украины Петром Порошенко «всеми законными методами».

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Россия и мир
Сегодня, 22:40
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Аналитика
Политика

Пермскому губернатору «упаковали» проблемы в административную реформу

Каждый день молчания Кремля по поводу губернаторских выборов в Прикамье каленым железом выжигает нервные клетки политиков, намеренных участвовать в избирательной кампании. Вопреки легендарному совету «не дергаться» принимаются решения и предпринимаются шаги, вызывающие вопросы на федеральном уровне. Однако в условиях неопределенности можно допустить непоправимые ошибки. Как «подставился» губернатор Прикамья – в материале «ФедералПресс».

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Пермский край
Сегодня, 21:30
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Экономика

Инвесторам в Тольятти предстоит выбрать между территорией и зоной

В январе 2017 года на территории опережающего развития «Тольятти» появился первый резидент – ООО «Аком-Индастриал», которое планирует запустить серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Стоимость проекта оценили в 1,5 млрд рублей. Власти возлагают большие надежды на ТОР «Тольятти», рассчитывая, что новый статус поможет диверсифицировать экономику моногорода и решить проблему нехватки рабочих мест. С 2010 года в Ставропольском районе Самарской области действует проект с точно такими же целями – особая экономическая зона «Тольятти». Будут ли конкурировать два государственных проекта, перед которыми стоят одинаковые задачи – в материале «ФедералПресс».

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Самарская область
Сегодня, 17:44
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Политика

Тень сочинских строек накрыла вице-губернатора

В администрацию Краснодарского края с обыском нагрянули силовики. Под подозрением оказался вице-губернатор Юрий Гриценко, которого уже допросили в связи с хищением 200 млн рублей из бюджета региона, предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи. Впрочем, слухи о проблемах чиновника появились еще в середине января и касались куда более масштабных объектов. Чем же примечателен Юрий Гриценко и в чем он может быть замешан еще – разобрался «ФедералПресс».

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Краснодарский край
Сегодня, 17:37
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Под грифом «секретно»
Экономика

Новосибирский мусорный завод попал в зону

В Новосибирской области продолжается затянувшийся скандал с запланированным возведением двух мусоросортировочных предприятий. Против строительства одного из них, вблизи села Раздольное под Новосибирском, выступили местные жители, экологи и общественники. Но самый сокрушительный удар по проекту нанесло руководство Чкаловского авиазавода – оказалось, что будущий завод попадает в 15-ти километровую зону от контрольной точки аэродрома предприятия, что нарушает «Правила использования воздушного пространства РФ». Подробности читайте в материале «ФедералПресс».

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Новосибирская область
Сегодня, 17:20
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Политика

«Год без выборов – тоже тяжелый год». Партии в Зауралье с головой ушли в работу

В Курганском пресс-центре РИА «ФедералПресс» сегодня, 1 февраля, состоялся круглый стол «Прогнозы политической повестки Зауралья в 2017 году». Эксперты – лидеры региональных отделений политических партий, представители облизбиркома, политологи, журналисты – обсудили актуальные тренды региональной политики, в числе которых выборные кампании 2017 года, законодательные инициативы областного парламента, вопросы взаимодействия политических сил региона с федеральным центром. Подробности – в материале «ФедералПресс».

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Курганская область
Сегодня, 17:07
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ФедералПресс-центр
Политика

Губернаторские выборы отрепетируют на праймериз

Кандидатам в губернаторы придется повторить путь претендентов на кресла депутатов Госдумы и пройти открытые праймериз, — соответствующие рекомендации региональным отделениям «Единой России» уже через несколько дней даст президиум генерального совета. Закрытая модель праймериз признана партией неэффективной. Почему действующие главы регионов боятся суда партийцев — в материале «ФедералПресс».

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Москва
Сегодня, 17:07
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