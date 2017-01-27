Минобороны РФ вызвало военного атташе Украины из-за полета Ан-26
МОСКВА, 1 февраля, РИА ФедералПресс. Министерство обороны РФ вызвало украинского атташе по вопросам обороны для вручения военно-дипломатической ноты.
Каждый день молчания Кремля по поводу губернаторских выборов в Прикамье каленым железом выжигает нервные клетки политиков, намеренных участвовать в избирательной кампании. Вопреки легендарному совету «не дергаться» принимаются решения и предпринимаются шаги, вызывающие вопросы на федеральном уровне. Однако в условиях неопределенности можно допустить непоправимые ошибки. Как «подставился» губернатор Прикамья – в материале «ФедералПресс».
В январе 2017 года на территории опережающего развития «Тольятти» появился первый резидент – ООО «Аком-Индастриал», которое планирует запустить серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Стоимость проекта оценили в 1,5 млрд рублей. Власти возлагают большие надежды на ТОР «Тольятти», рассчитывая, что новый статус поможет диверсифицировать экономику моногорода и решить проблему нехватки рабочих мест. С 2010 года в Ставропольском районе Самарской области действует проект с точно такими же целями – особая экономическая зона «Тольятти». Будут ли конкурировать два государственных проекта, перед которыми стоят одинаковые задачи – в материале «ФедералПресс».
В администрацию Краснодарского края с обыском нагрянули силовики. Под подозрением оказался вице-губернатор Юрий Гриценко, которого уже допросили в связи с хищением 200 млн рублей из бюджета региона, предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи. Впрочем, слухи о проблемах чиновника появились еще в середине января и касались куда более масштабных объектов. Чем же примечателен Юрий Гриценко и в чем он может быть замешан еще – разобрался «ФедералПресс».
В Новосибирской области продолжается затянувшийся скандал с запланированным возведением двух мусоросортировочных предприятий. Против строительства одного из них, вблизи села Раздольное под Новосибирском, выступили местные жители, экологи и общественники. Но самый сокрушительный удар по проекту нанесло руководство Чкаловского авиазавода – оказалось, что будущий завод попадает в 15-ти километровую зону от контрольной точки аэродрома предприятия, что нарушает «Правила использования воздушного пространства РФ». Подробности читайте в материале «ФедералПресс».
В Курганском пресс-центре РИА «ФедералПресс» сегодня, 1 февраля, состоялся круглый стол «Прогнозы политической повестки Зауралья в 2017 году». Эксперты – лидеры региональных отделений политических партий, представители облизбиркома, политологи, журналисты – обсудили актуальные тренды региональной политики, в числе которых выборные кампании 2017 года, законодательные инициативы областного парламента, вопросы взаимодействия политических сил региона с федеральным центром. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Кандидатам в губернаторы придется повторить путь претендентов на кресла депутатов Госдумы и пройти открытые праймериз, — соответствующие рекомендации региональным отделениям «Единой России» уже через несколько дней даст президиум генерального совета. Закрытая модель праймериз признана партией неэффективной. Почему действующие главы регионов боятся суда партийцев — в материале «ФедералПресс».
АО «Самотлорнефтегаз» — одно из крупнейших добывающих предприятий НК «Роснефть», которое ведет разработку центральной и юго-западной части Самотлорского месторождения — одного из крупнейших в России. АО «Самотлорнефтегаз» учреждено в марте 1999 года в результате реорганизации АО «Нижневартовскнефтегаз».
АО «Облкоммунэнерго» является одним из системообразующих предприятий коммунальной энергетики региона и оказывает услуги по передаче электроэнергии, по производству и передаче тепловой энергии, услуги водоснабжения и водоотведения в 45 муниципальных образованиях Свердловской области. Свою историю предприятие ведет с 2001 года, когда по решению Правительства Свердловской области было создано государственное унитарное предприятие Свердловской области Облкоммунэнерго (Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации от 16.01.2001 г). В 2014 году предприятие преобразовано в ОАО Облкоммунэнерго, 5 мая 2015г. - в ПАО Облкоммунэнерго, 7 декабря 2015г. - в АО Облкоммунэнерго.
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