МЧС отказывается от региональных центров
МОСКВА, 6 февраля, РИА ФедералПресс. МЧС переходит на трехуровневую систему управления и финансирования. В рамках реорганизации также планируется увеличить штат пожарных и спасателей.
В Вашингтоне состоялся национальный молитвенный завтрак — цикл встреч, в котором принимают участие конгрессмены и сенаторы США, представители политических, деловых, общественных и религиозных элит разных стран. Традиционно гостем мероприятия становится президент страны. Дональд Трамп, выступая на завтраке, подчеркнул, что намерен сделать все возможное для защиты религиозных свобод в США.
Депутатов хотят лишить права свободно встречаться с избирателями. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому народные избранники не смогут проводить встречи с населением без разрешения местной власти. Инициативу депутата-единоросса в штыки встретила оппозиция, не желающая лишиться последней возможности общения с электоратом на пороге губернаторских выборов. Между тем, эксперты не исключают, что проект поправок рискует оказать медвежью услугу и самой партии власти. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Правда ли, что кубанский министр образования и науки засмотрелась на Москву, а мэр Краснодара решил завести аккаунт в Instagram? Верить ли информации, что Ростов-на-Дону признан самым опасным и криминальным городом Европы? Эти и другие невероятные слухи с достоверными комментариями – в спецпроекте «ФедералПресс» «Не верь слухам». Приятного чтения и хороших выходных!
Министерство обороны приняло решение отказаться от строительства филиала парка «Патриот» в районе горы Гасфорта. В распоряжении «ФедералПресс» есть копия письма, в котором военные мотивируют решение возникшим общественным резонансом и, учитывая мнения жителей, предлагают рассмотреть другой участок. Комментарии давних оппонентов, Алексея Чалого и Александра «Хирурга» Залдастанова, – в материале «ФедералПресс».
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области порекомендовали правительству региона до 15 февраля предоставить в комитет по транспортной, промышленной и информационной политике решение об условиях и сроках повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, либо объяснить, почему оно невозможно. Заседание было внеочередным – судя по всему, на необходимость обсудить этот вопрос повлиял недавний отказ областного правительства утвердить новую стоимость проезда. Подробности читайте в материале «ФедералПресс».
«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ОАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
ООО «РН-Юганскнефтегаз» – одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий России. Крупнейшее в составе ОАО «НК «Роснефть». Предприятие ведет работу на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры. История предприятия началась в 1961 году с открытия (разработка начата с 1964 года) Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Производственное объединение «Юганскнефтегаз» основано в 1977 году.
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