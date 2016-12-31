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Москва
Сегодня, 06:00
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Экономика

Что поменялось в России 1 января? Топ-10 законодательных изменений

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Происшествия

Турецкие «Санта Клаусы» открыли стрельбу в ночном клубе Стамбула

СТАМБУЛ, 1 января, РИА ФедералПресс. В одном из стамбульских ночных клубов, в котором встречали Новый год порядка 800 человек, двое в костюмах Санта Клаусов открыли стрельбу.

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Западная Азия
Сегодня, 10:15
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Политика

Демократы хотят отомстить Трампу, – Захарова

МОСКВА, 31 декабря, РИА ФедералПресс. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила введение новых антироссийских санкций Бараком Обамой и поставку сирийской оппозиции ПЗРК, предположив, что подобные меры являются попыткой отомстить республиканцам в лице Дональда Трампа путем ухудшения российско-американских отношений.

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Москва
31 декабря 2016, 16:27
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Аналитика
Общество

Сколько стоит Новый год: расценки на вкусности и Дедов Морозов

Новый год уже на носу. До долгожданного боя курантов осталось совсем немного. Нас всех будут ждать обязательные атрибуты праздника – «оливье», «сельдь под шубой», шампанское, а к кому-то заглянет Дед Мороз. У праздника есть и обратная сторона – это его удар по кошельку. «ФедералПресс» предлагает своим читателем сразу подсчитать, сколько будет стоить праздник.

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Россия
31 декабря 2016, 07:00
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Общество

Подарки, которые заслужили южане: новые мозги Западу, дороги и золото с нефтью

«Если бы вы были Дед Морозом, какой подарок бы сделали жителям региона?» Этот вопрос мы задали известным политическим и общественным деятелям Юга России. Серьезные и не очень ответы о том, в чем в первую очередь нуждаются жители ЮФО, – читайте в предновогоднем материале РИА «ФедералПресс».

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ЮФО
30 декабря 2016, 16:00
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Недвижимость

Трасса с Кавказа на Черное море близка к провалу

Больше двух веков власти лелеют мечту о дороге, которая бы связана Северный Кавказ и Закавказье, проходя по горам к Черному морю. Как передает корреспондент «ФедералПресс», такая мечта не нова, ведь именно через кавказские горы пришло христианство из Византии. Возможно ли вернуть когда-то существовавшую дорогу, усовершенствовав ее до скоростной трассы – в материале экспертного канала.

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СКФО
30 декабря 2016, 15:34
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Политика

«2016 год стал временем новых вызовов и испытаний»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал в интервью «ФедералПресс» об итогах 2016 года, о крупных достижениях региона, о встрече с президентом и проблемах, с которыми столкнулись областные власти в 2016 году. Подробности – в нашем материале.

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Самарская область
30 декабря 2016, 13:11
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интервью
Политика

«2016 год – конец эпохи глобализации». Михаил Мартынов о главных событиях уходящего года

Для России 2016 год выдался крайне насыщенным и трудным. Продолжающийся экономический кризис оказался далеко не единственным вызовом для страны – внешнее давление активизировалось через спорт и допинговые скандалы, а главной внутриполитической темой года стала парламентская кампания, сопровождавшаяся массой скандалов, хотя с результатами, по сути, никто на этот раз не спорил. Чего не случилось в стране и в мире в уходящем году, в чем разница между парламентскими выборами в России и президентскими выборами в США и чем опасна победа «Единой России»? Об этом, подводя политические итоги уходящего года, в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал политолог, профессор кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского госуниверситета Михаил Мартынов.

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Ханты-Мансийский автономный округ
30 декабря 2016, 12:20
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Общество

Пермякам 2016 год запомнился выборами

Пермское агентство СВОИ подвело итоги уходящего года и опросило 650 респондентов, задав вопрос, какие события 2016 года запомнились больше всего. Ответы пермяков – в материал «ФедералПресс».

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Пермский край
30 декабря 2016, 11:23
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